行政院會今通過刑法第185條之4修正草案，針對肇事逃逸刑責，即便無過失造成傷害甚至死亡刻意逃逸者，最重處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金：若有過失致死傷故意逃逸者，最重處7年以下有期徒刑。

現行條文規定，致人死傷而逃逸者，處1年以上至7年以下有期徒刑。不過，司法院釋字第777號解釋認為，非因駕駛人之故意或過失所致事故情形是否構成刑法第185條之4「肇事」，其文義有違法律明確性原則。

法務部表示，此次修法將「肇事」規定修正為「發生交通事故」，以包含駕駛動力交通工具發生交通事故致人死傷係無過失之情形，期使傷者於發生交通事故之初能獲即時救護，並避免其他死傷擴大。

針對致死、致重傷、致傷及行為人對於發生交通事故有無過失區分情狀，而為不同刑度的規定，以符罪責相當原則。

依據分級刑度，無過失致死傷部分，傷害處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；重傷處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金；死亡處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

過失致死部分，傷亡處5年以下有期徒刑；重傷7年以下有期徒刑；死亡則處1年以上至7年以下有期徒刑。

行政院長蘇貞昌表示，該法修正後，依行為人對於發生交通事故有無過失，以及造成被害人之傷害、重傷害、死亡不同的結果，而為不同的法定刑規定，以使罪當其罰，符合比例原則。

(中時 )