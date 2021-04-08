花蓮女子足球隊上季中斷台中藍鯨3連霸霸業，本季要問鼎衛冕成功。（中華足協提供）

2021台灣木蘭女子足球聯賽新賽季將於4月10日開踢，由於上季觀賽人數成長，本季吸引日本撫子聯賽一級好手若林美里、泰國國腳頌賽（Pitsami Somsai，前譯浦奕）、香港代表隊門將吳卓蔚等好手加入，也不像去年單地進行賽事，而是實施真正的主客場制，由各隊經營自己的主場，連結球隊和球迷的情感。

2021年木蘭女足聯賽共有6隊與賽，分別是衛冕軍花蓮女子足球隊、台中藍鯨、台北熊讚、桃園國際、新北航源及高雄陽信，對於連霸，花蓮女子足球隊中場「八萬」王湘惠表示，當然有壓力在，看到各隊引進外援的刺激，也會期待新賽季球隊有什麼樣的調整來面對挑戰，自己也盡量發揮「母雞帶小雞」的精神，幫助學妹們成長，大家各司其職，善用老將的經驗和年輕選手的體力，希望踢出美好的一季。

對於實施「真正的」主客場制，「八萬」認為是很好的嘗試，「之前雖然也是有主、客場，但就是同一個場地分主客隊，現在是真正有不同場地的主場，這樣的方式是趨勢，之前球迷只能透過電視轉播支持，現在可以實際和球隊互動，或許球隊可以好好培養球隊和球迷之間的情感，建立團隊和在地文化、生活的緊密度，真的做到球隊和人群連結。」

花蓮隊並未有外援，教練朱文彬表示，球隊也希望有外籍好來帶來良性刺激，礙於新冠肺炎疫情和預算不固定，沒把握能否找到適合的，因此仍以本土戰力應戰。

上季3連霸被花蓮隊中斷的台中藍鯨，擁有來自香港的吳卓蔚和泰國隊史上進球最多、世界盃參賽經驗豐富的頌賽兩名外援，去年就來台追逐足球夢的吳卓蔚透露，在香港踢女足是沒薪水，只能在日常工作下班後踢球，而她一直想成為職業球員，決定跨海來台，她補充：「本季木蘭聯賽的口號是『挑戰』，我也給自己設下挑戰，就是除了助隊討回冠軍，也想挑戰金手套個人獎。」

頌賽則說，自己經驗豐富，希望可以補足球隊不足部分，讓球隊表現更完美。

本季聯賽15輪、45場比賽都有直播，球迷可以透過博斯運動二台、中華足協的YouTube頻道欣賞比賽，除了教育部體育署，台灣運彩和知名內衣品牌EASYSHOP也持續提供贊助，和女足好手們一同展現女力。

台中藍鯨誓言在2021台灣木蘭聯賽要回失去的冠軍。（中華足協提供）

中華足協理事長邱義仁很開心2021木蘭足球聯賽有更多外援，提升聯賽精彩度。（中華足協提供）

(中時 )