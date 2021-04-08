在大田（8924）之後，明安（8938）8日也公告今年3月營收13.49億元，年增達56.37％，因為下游客戶因應產品鋪貨及市場需求，下單積極，使得出貨量較往年增加。

明安今年3月營收13.49億元，比去年同期的8.63億元，年增達56.37％，累計今年第一季營收約40.06億元，比去年第一季的26.84億元，年增約49.27％。

明安表示，3月營收大增，主要是客戶為了因應產品鋪貨及市場需求，出貨量較往年增加，另一個原因則是，去年3月受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，基期較低。

這是國內高爾夫球桿頭代工產業族群，第2家揭露3月營收的企業，率先公佈的大田，也是受惠疫情助攻高球產業，品牌客戶訂單大增，3月單月營收5.97億元，年增94.80％，並創10年新高，累計今年第一季營收達14.21億元，年增91.01％。

(工商 )