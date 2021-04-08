美女立委高嘉瑜去年以一首〈隱形的翅膀〉被網友虧「走音天后」，但她不屈不撓，參加金曲獎典禮時更打卡放話：「相信自己有上台的一天」。今(8日)她突然在臉書曬出與桌球金童江宏傑的合照，原來兩人4年前的今天曾一同參加為了宣傳世大運的桌球比賽，引來網友笑：「福原愛怎麼有點不一樣（誤！）」。

高嘉瑜去年到醫院探病館長，開口高唱〈隱形的翅膀〉走紅，雖館長當下表情尷尬想笑，但仍引來不少粉絲讚高嘉瑜人善心美、歌聲動人。後來她到北流參加金曲獎，興奮打卡曬出自拍，直說：「今天是屬於音樂人的一天，相信自己，有上台的一天」，坦言有歌手夢。

高嘉瑜自曝臉書跳出4年前和江宏傑合影。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

後來高嘉瑜客串舞台劇《我們與惡的距離》，在台上接受觀眾提問跟法律有關的問題，竟意外引來有人要求她獻唱招牌曲〈隱形的翅膀〉，對此她打趣回應：「第一次舞台演出經驗，既期待又害怕受傷害，但觀眾可能比較在乎我的歌聲。」

今高嘉瑜自曝，經臉書提醒才知道4年前的今天曾見到最近婚變鬧很兇的江宏傑，當時高嘉瑜虧台北市長柯文哲跟江宏傑對打有模有樣，「比跑步有天分多了」，接著放話：「現場還有小型撞球檯，別問我會不會打撞球，我只是低調不說」，網友則笑她：「發現江宏傑不只是跟福原愛站在一起時臉顯小而已」、「女神是不是想跟他在一起？」、「你們不要靠那麼近」、「新戀情嗎？」。

(中時新聞網)