網路紅人T妹（Tiffany Chen），行事作風大膽加上火辣魔鬼身材，讓她累積不少粉絲力挺，日前在臉書發文許多父母把省錢當炫耀，卻不知省過頭的下場，就是讓寶寶跟著吃苦，讓她再三強調：「如果你有小孩，絕對不要做愚婦」。

T妹表示每當有昂貴品質好的寶寶用品要給出去，才驚覺現在婦女錢可能都花在繳房貸，導致想買好東西卻整天嫌貴，最後用的卻是最爛的，讓寶寶要跟著受苦，像是用爛的奶粉，或是為了省尿布錢，強迫寶寶提早憋尿去上廁所，痛批這對寶寶身心靈無非是一大傷害，更指出這些無知家長用最爛的東西後，竟四處炫耀省錢撇步，無奈感嘆：「生活如果這麼拮据應該不要生，生小孩不要只是滿足私慾」。

T妹臉書全文。（圖／Tiffany Chen T妹 粉絲團臉書）

T妹強調如果生活條件不好，夫妻共月領20萬以下，就要有危機意識，此外有了小孩，不僅不要做愚婦，還要給小孩好的未來、好的生活，這是父母應盡的「義務」，也不忘呼籲不要一直教下一代省錢，而是要教他們對金錢嗅覺要敏銳，千萬不要錯過時機財。

此外，對於許多台男花錢娶外籍新娘，T妹表示多數男性癥結點，就是自卑、害羞、不擅長主動、害怕被拒，導致成家時都是找外籍新娘為主，強調若肯注意儀容，並且散發出自信與魅力，而且不要有玻璃心，就算渣男也很多人搶，絕對不用走到花錢買老婆這一步。

(中時新聞網)