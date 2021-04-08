美媒報導，台灣晶片廠商台積電、世芯生產的晶片提供給大陸企業飛騰，可能用於研發解放軍的超音速飛彈，經濟部長王美花今(8日)表示，台積電很早就有對晶片出口做非常嚴格的管控，世芯也都有按規定申請許可，目前了解是兩家廠商產品的最終使用並沒有用在軍用品上，也都符合台灣及美國的管制規定。

《華爾街日報》報導指出，台積電與世芯生產的晶片有提供給中國大陸企業飛騰，而飛騰的超級電腦被研發使用在模擬超音速載體的散熱及拖力，可能針對美國航空母艦以及台灣，由於超級電腦所使用的晶片來自台積電及世芯，已引發美國關注。

對於這項報導，經濟部長王美花表示，台積電很早就對晶片出口對象做了非常嚴格的管控，台灣也有高科技產品輸出管制規定，只要符合產品類別的廠商，出口前都必須申請許可。

王美花指出，就經濟部的了解，台積電與世芯兩家業者產品的最終使用都沒有用在軍用品上，都有符合國內規定，也符合美國的相關管制規定，假如有進一步不同意見，經濟部會再進行了解。

王美花也表示，經濟部國際貿易局都有不定期針對廠商做教育訓練，尤其現在出口量很大，會再安排廠商進行教育訓練，請廠商務必遵守規定。

(中時新聞網)