宜蘭一結工業區因公共設施未完善等因素閒置至今，宜蘭縣政府爭取前瞻計畫，以1.56億元施作道路、排水、照明等公共設施，預計4月底完工，縣府表示，預計年底會舉辦招商說明會，如招商順利，19家廠商的年產值可達5.7億元。

縣府工商旅遊處指出，一結工業區從1974年就編定為工業區，至今閒置47年，縣府費時2年取得土地所有人的同意書後開闢公共設施，經費1.56億元，其中中央補助1.37億元，縣府自籌1900萬元，新增產業用地達13.3公頃，閒置土地活化面積為17公頃，可引進19家廠商，投資額預估13.3億元。

工商旅遊處表示，宜蘭縣觀光工廠聚落位於宜蘭市梅洲、蘇澳鎮新城等處，位處梅洲一帶的一結工業區招商對象，是以低汙染的觀光產業為主，如招商順利年產值可達5.7億元，創造就業人數預估有665人。

經濟部工業局副局長楊志清表示，前瞻計畫中1.0與2.0有165億元，補助地方有130億元，此案補助款就占前瞻計畫超過1％，未來招商計畫的推動工業局會與縣府努力，有需求的廠商也會引介到一結工業區。

縣長林姿妙表示，一結工業區閒置多年，在縣府爭取到前瞻計畫經費，做好道路、排水等基礎建設，希望高科技低汙染、無汙染產業可到宜蘭縣，縣府團隊會與大家一起努力，也盼一結工業區未來可以帶動宜蘭的繁榮、經濟與商機。

(中時 )