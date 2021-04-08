高雄英迪格酒店8日進行二拍，降價之後的底價約23.27億元，不過，因無人投標而流標。

基地面積約383.27坪的高雄英迪格酒店，遭到法拍，今年3月4日第一拍，底價約29.95億元，最後以流標收場。

(工商 )