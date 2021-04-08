高雄英迪格酒店二拍 流標 16:132021/04/08 工商 顏瑞田 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄英迪格酒店8日進行二拍，降價之後的底價約23.27億元，不過，因無人投標而流標。 基地面積約383.27坪的高雄英迪格酒店，遭到法拍，今年3月4日第一拍，底價約29.95億元，最後以流標收場。 進口與在地食材PK 台中元YUAN餐廳主廚4／16客座168 PRIME敦化館 貪汙來的豪華墓園 法拍流標 (工商 ) #高雄英迪格酒店 #二拍 #流標 #底價約 #降價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中標地200億入袋 水湳、烏日地王換人 14:002021/04/07 財經 《傳產》台中標地200億入袋！水湳、烏日地王換人 13:252021/04/07 財經 中市府土地標售成績亮眼 水湳、烏日出現新地王 23:422021/04/07 財經 台南火車站臨時後站 明天啟用 13:552021/04/07 生活 SUZUKI VITARA 駕馭野心 首年低月付 6,600元 09:242021/04/07 汽車情報-優惠快訊 Bentley為客戶打造專屬中國色彩的Bentayga Hybrid 11:192021/04/07 汽車情報-汽車新聞 買到發狂！台中標地200億入袋 水湳、烏日地王換人當 16:052021/04/07 房市新訊 東大溪整治6月將完工 重現河川新風貌 14:362021/04/06 寶島 一排「肉色窗簾片」趴陽台 身分起底動機曝光 10:362021/04/08 國際 雁默》噁心的不是出意外 而是不意外 18:582021/04/06 海納百川 貪官害祖先搬家 豪華陰宅底價1800萬無人投標 17:452021/04/06 社會 財經熱門新聞 16檔漲價概念股 群起秀肌肉 - 財經要聞 - 工商時報 別期待美供貨 中芯搶搭晶片荒商機 業界人士警告有危機 - 財經 太魯閣號事故理賠總整理 4罹難者以信用卡購票：總計獲賠7千萬 - 財經 被割韭菜太心寒？ 美百萬散戶炒股榮景不再 專家揭關鍵 - 財經 台積電下周有大事 一掛供應鏈壓不住了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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