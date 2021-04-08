每年第二季向是旅遊產業的傳統淡季，台中市觀光旅遊局為帶動台中觀光人潮，推出「2021宅．在台中」度假專案，規劃台中29區三天兩夜的深度旅遊行程，且集結台中各家旅宿業者，配合遊程推出續住優惠，吸引全台遊客前來感受多面貌的台中！

另推出專屬台中人的住房優惠，只要身分證開頭為B或L的民眾，就可享有最低6折住宿優惠！

台中市觀光旅遊局今(8)日舉行「2021宅．在台中」活動，邀請台中在地知名旅遊作家劉克襄，推廣以環保概念出發的慢旅行程，透過雙腳走遍泰安到大甲沿途景緻，穿梭在地市場尋找道地美食，用更貼近在地生活樣貌的方式旅行台中，在不能出國的時候感受宅在台中的美好。

劉克襄今日還分享私藏的在地景點口袋名單，邀請民眾一起深度探索台中，發掘小巷內的人文故事，形塑全新旅遊樣貌。

台中市觀旅局長韓育琪表示，「2021宅．在台中」度假專案活動，除了蒐集台中29區各區打卡地標、特色美食與隱藏景點，還打造「29個宅小區路線」，不僅可以按照建議路線深度暢遊同一區域，遊客也可依照假期長短，變化行程，或者自由組合跳區遊程，一天宅飯店充分享受飯店設施、一天深入小區體驗在地日常，喜歡自然再加一天享受宅自然的美好！

此次活動邀請各區特色旅宿參與，包含五星飯店、度假酒店、精品旅館、溫泉旅館、露營區、民宿業者等眾多在地旅宿業者一同參與，推出「宅在台中」住宿專屬優惠方案，期望透過深度遊程、安心旅宿，掀起台中宅度假新風潮，進而吸引遊客前來台中觀光，提升台中觀光旅宿住房率。

(工商 )