大陸手機製造商聯代科技周三在美掛牌，上市2天股價暴漲20倍展現強烈氣勢，但大陸網友卻對聯代科技的好消息無感，反而狠虧聯代科技是自己炒高行情。

根據新浪網報導，聯代科技周二以發行價4美元在美上市，盤中一度飆漲1,050％，寫下美股22年來公開募股（IPO）首日最高漲幅，終場聯代科技收在39美元，周三聯代科技再有蜜月行情，上漲110.69%收在82.17美元，股價、市值累積2個交易日就暴漲超過20倍。

沒想到大陸網友卻對暴漲消息持保留態度，更有人認為聯代科技的高股價都是廠商自己炒出來的，尤其盤後交易量小，被認為熱度其實不如預期。

聯代科技從事手機等消費電子的設計、製造及販售等業務，由於大陸國內市場競爭激烈，聯代科技將目標放在海外，包括印度、巴西、南亞和非洲等新興市場國家，並將產品分為兩大系列，有中高階的UTime及低階的Do，中高階客戶是新興市場的中產階級消費者，後者則給予對價格比較敏感的消費者更多選擇。

財務方面，截至2020年9月底的近半年，聯代科技營收達人民幣1.79億元，利潤為695萬元，市場分析指出，由於聯代科技與原有股東簽約鎖定股票，因此上市初期為公司行情展示，需要長期觀察才能得知市場對聯代科技的態度。

(中時新聞網)