根據TrendForce研究顯示，2020年LG智慧型手機全年生產總數僅3,060萬支，市占2.4%，位居全球第九。2021年初，LG釋出關閉或出售手機部門的選項，同時也暫停新案開發；然最終因不敵連年虧損，於4月5日正式對外宣布關閉其行動業務部門。依照該計畫，LG的智慧型手機於第二季底停止生產，手機業務則將在今年7月底終止，全年手機市占將掉至1%以下。面對如此競爭激烈的智慧型手機市場，與近期不斷攀升的零組件價格，使得品牌的生存條件越發嚴苛，大者恆大的趨勢也更加確立。

TrendForce進一步表示，回顧近年LG智慧型手機表現，包含翻轉螢幕的LG Wing，以及未能實現量產的LG Rollable捲軸手機等，儘管在高階研發上不遺餘力，實際銷售表現卻難敵三星與蘋果等品牌的競爭，在高階市場上始終居劣勢。至於中低階產品，雖然透過擴大外包(ODM)比重以期優化成本，卻仍受大陸手機品牌的價格優勢壓制。

LG手機業務自2015年第二季開始面臨虧損，2016年逐漸自大陸市場退出後更是難以擺脫虧損情形，截至去年第四季為止，已達連續23季虧損，累計金額高達五兆韓元，如今退出手機市場，儘管市占規模有限，仍將對相同銷售區域的競爭對手有所助益，其中，LG主要鎖定北美以及拉美的中階銷售市場。以北美為例，預估其市占將由同為Android陣營的三星、聯想(Motorola)及電信業的自有品牌接收；拉美部份則由聯想(Motorola)及小米等品牌較明顯受惠。

展望2021年，隨著全球新冠疫苗開打，貼近民生需求的手機產業也可望逐步復甦。透過週期性的換機需求以及新興地區的新增需求帶動，整體生產表現並未受LG退出手機市場而有明顯影響，因此，TrendForce仍維持今年全年13.6億支智慧型手機生產表現，年增長約9%。

(時報資訊)