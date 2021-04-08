德州儀器(TI)今(8)日宣布，推出同步DC/DC降壓控制器全新系列，讓工程師能縮小電源供應器解決方案的尺寸，同時降低其電磁干擾(EMI)。配備整合式主動EMI濾波器(AEF)與雙隨機展頻(DRSS)技術的LM25149-Q1和LM25149，讓工程師能將外部EMI濾波器的面積減半、將多個頻帶中的電源設計傳導式EMI降低至55dBμV，一併實現縮小濾波器尺寸與低EMI的目標。

德儀表示，減少電源供應器的EMI是一項日趨困難的設計挑戰，尤其隨著先進駕駛輔助系統(ADAS)、車載資訊娛樂系統與叢集、建築自動化及航太與國防設計中的電子元件與日俱增，更顯艱難。為了確保設計符合傳導式EMI規格，以往會加大外部被動EMI濾波器的尺寸，導致電源供應器解決方案的整體尺寸也跟著加大，透過整合AEF，LM25149-Q1和LM25149降壓控制器讓工程師在提升設計的功率密度之際，也能符合EMI標準。

德儀表示，LM25149-Q1和LM25149降壓控制器讓工程師能達到具挑戰性的EM標準，並且透過減少被動EMI濾波器的面積與體積，進而縮小解決方案的尺寸。相較於競爭解決方案，在440kHz下，工程師最多可縮減近50%的前端EMI濾波器面積，其體積則可減少超過75%，透過減少被動元件的濾波負擔，整合式AEF可縮減其尺寸、體積與成本，讓工程師實現最小巧的低EMI電源設計，德儀此兩款產品在今年第四季即可進入量。

(時報資訊)