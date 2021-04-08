台中市農會經營「憬初尋」咖啡館，提供11種經全國咖啡評鑑認證的國產精品手沖咖啡，以及50種風味的單品咖啡，廣受好評。（台中市農會提供／王文吉台中傳真）

台中市農會改建70年歷史的檜木建造倉庫成為「憬初尋」咖啡館，以懷舊木製及現代鋼鐵打造仿如新舊世代融合意象的咖啡店，去年底試營運，將在10日正式開幕。當天上「憬初尋」臉書成功打卡並按讚，出示手機經櫃檯人員確認後，即可獲得優質精品咖啡掛耳包。

「憬初尋」咖啡館原為台中市農會倉庫，整體建物保存良好，有檜木構成的屋頂、傳統海棠花樣式的玻璃氣窗，搭配黑色鋼構的工業風設計延伸至2樓開放式樓中樓，廣闊的視覺呈現帶給客人舒適的用餐環境跟視野，同時提升了咖啡店整體古樸、穩重的空間感受。

市農會總幹事林育葦表示，「憬初尋」試營運5個多月，人氣最旺的是11種經全國咖啡評鑑認證的國產精品手沖咖啡，也有廣受好評50種風味的單品咖啡，是全台具有最多完整國產精品咖啡品項且手沖咖啡種類最多的咖啡店。

此外，還有堅持新鮮手作的酸甜檸檬塔、生乳酪塔及鬆餅等下午茶點，「憬初尋」皆有多元的選擇滿足每位客人的味蕾。開幕活動當天安排新古典吉他樂團演出以迎接每位客人的蒞臨，並提供免費的精緻餐點。

林育葦說，為回饋長期支持台中市農會的民眾，當天上「憬初尋」臉書成功打卡並按讚，出示手機經櫃檯人員確認後，即可獲得優質精品咖啡掛耳包，誠摯邀請大家來品味咖啡香以及音樂饗宴，享受高品質的美好時光。

(中時 )