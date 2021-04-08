水情嚴峻，台中市實施「供五停二」分區供水措施。台中市地政局8日表示，檢視施作中的「烏日前竹區段徵收工程第一標」工程，為進行管線施工降低地下水位，每天袪水抽水量約3460噸，除用於工地灑水及抑制揚塵約450噸外，將儲存袪水井抽出的地下水每日3000噸，載前竹社區活動中心設供水點，提供民眾作為洗掃、清潔等使用。

水情吃緊，台中市府盤點65處建築工地，活用地下工程所需抽排的地下水，提供民眾洗掃清潔使用。台中市府地政局長吳存金表示，「烏日前竹區段徵收工程第一標」進行共同管道工程，必需降低地下水位才能施工，每日袪水抽水量約3460噸，除用於工地灑水及抑制揚塵約450噸，其餘水量均導流至臨近灌溉溝渠農作。

吳存金指出，經與前竹里長林東潭、區段徵收工程施工團隊商討儲存袪水井抽出的地下水，提供民眾洗掃清潔使用，有效再利用水資源。依據分區供水措施，烏日區於每周二、三停水，前竹社區活動中心除有自來水公司設有民生用水臨時供水站，並提供區段徵收工程抽出的地下水供居民取用，可用於澆灌、沖廁及居家清潔。

地政局表示，「烏日前竹區段徵收工程」完工後將整合區內土地資源、完善道路與地區排水系統，打造人本、生態、宜居的新興生態生活區。

(中時 )