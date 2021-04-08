中國河南日前發生一起荒謬事件，一名邵姓先生表示自己在周口市中醫院做核磁共振時，檢查完竟被工作人員忘在檢查艙內，一直呼喊沒人回應，他只能自行爬出，結果竟看到幾位醫護人員竟然都在玩手機，讓他當場氣炸。

綜合陸媒報導，邵姓先生向媒體表示，自己遭遇了全國乃至全世界都罕見的奇葩事，他在醫院做核磁共振檢查，檢查完畢竟然被工作人員忘在了檢查艙，當時他一直呼喊卻沒人回應，裡面又悶又熱，讓他十分崩潰；過了20分鐘，他實在忍不住，將頭罩拿了下來後，像蚯蚓一樣倒著爬了出來，沒想到竟看到幾位醫護人員都在玩手機，讓他當場氣炸。

（圖／翻攝好看視頻）

事後磁共振室主任表示道歉，承認確實有此事，當時在場的都是實習生，工作失職；醫院一名工作人員表示，目前涉事實習生已全部清退，相關科室被扣罰人民幣2000元（約新台幣8683元）。

消息曝光後，網友紛紛留言表示「這樣的醫院還能去看病？如果去做手術，肚子切開了，醫生把你忘記在手術台，你能自己爬起來嗎？」、「換我估計當場就瘋了，做過一次核磁，感覺推進去以後就特別難受」、「核磁共振的幽閉感太害怕了」、「這個嚴重失職」、「這一群醫生簡直了」。

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(中時新聞網)