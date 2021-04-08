台北市長柯文哲心腹、「網軍頭」的邱昱凱，升任悠遊卡公司總經理惹議，傳柯市府內部定調，邱昱凱月薪降至14.3萬左右，議員洪健益痛批，相較歷任總經理約在25萬元上下，邱昱凱薪資遭大砍逾10幾萬，「你是看不起邱昱凱」。對此，邱昱凱表示願意接受這薪資。

柯文哲在去年底拍板，悠遊卡投控及悠遊卡公司董事長、總經理的薪資，不得高於北捷同級薪資，但有後門條款，邱昱凱可透過「專案核准」方式，依舊領受高達25萬的月薪。而市府內部定調，不啟用但書特例，其薪資將「不超過200萬」，以年薪14個月計算，月薪約14.3萬左右。

洪健益表示，市府定調改成月薪14.3萬，過去幾任總經理包括陳亭如、李志仁、戴有欽、林志盈等人薪資都在25萬元上下，這次卻把邱昱凱月薪壓在14萬元，難道是邱昱凱比較差，所以薪水比較少？還是質疑能力不夠？

洪健益痛批，柯文哲不調整歷任總經理得月薪，就只砍邱昱凱的月薪，「你是看不起邱昱凱」，柯文哲甚至稱低薪是製造貪污的溫床，那邱昱凱是否會貪污？

柯文哲表示，去年底針對六大公司薪資總整理，每家公司人事薪水需要有標準，但仍會尊重公司治理，請邱昱凱做總經理是認為他資格能力符合，專業能力也不會輸歷任總經理。

柯文哲強調，自己不知道邱昱凱薪水，北市府在去年12月訂定的六大公司薪水標準，並非針對邱昱凱去調整薪水，僅是訂定規則與市府制度，也對他能力有保證。而一旁的台北市副市長黃珊珊緩頰，這個部分是由她來負責。

但針對柯文哲日前受訪稱，薪水低是製造貪汙溫床，如今邱昱凱月薪又被砍，遭洪健益怒轟，難道是要邱昱凱貪污？對此，邱昱凱多次強調，「我不會貪污」，也跟全台北市民保證不會貪污。

對於薪資調整是否覺得委屈，邱昱凱認為，若這是來之前既有的規定，他就會一切遵照，而總經理也是他自願爭取對來的，除了接受薪資條件外，也相信自己有能力能帶好悠遊卡業績。

(中時 )