電感廠奇力新（2456）公告3月業績，單月營收達15.55億元，創下去年9月以來新高紀錄。

奇力新公司2021年3月份自結合併營收為新台幣15.55億元，較上月成長32.62％，較去年同期成長20.73％；2021 年累計合併營收為新台幣43.63億元，較去年同期成長32.85％。

奇力新表示，3月份營收較上月增加，主要是工作天數已回復正常，並受惠於宅經濟與大中華區的強勁需求。延續3月份營收YoY的成長動能，邁入第二季度，公司將持續提升產出，以因應市場需求的成長。

(工商 )