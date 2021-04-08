蕭氏宗親一行人先後到市政大樓導覽與參觀市政願景館，並觀看台中宣傳影片「感受台中Feeling Taichung」。（台中市政府提供）

蕭氏宗親還到台中歌劇院參觀，並到秋紅谷公園喝咖啡等，感受台中七期城市面貌的嶄新與活力。（台中市政府提供）

台中捷運綠線試營運至今搭乘人次已破百萬，清明連假期間，每日搭乘人數還曾突破10萬人次，儼然成為台中新景點。環球蕭氏宗親總會與台灣蕭氏宗親總會8日聯合號召「全台蕭氏宗親遊台中」活動；邀請各縣市蕭氏宗親會幹部搭乘中捷踩線，暢遊台中文心森林公園、秋紅谷等景點，感受台中獨特魅力。

近百位蕭氏宗親8日上午搭乘台中捷運到台中市政府，在市府新聞局、秘書處接待下，先後進行市政大樓導覽與參觀市政願景館，並觀看台中宣傳影片「感受台中Feeling Taichung」，了解台中重大建設、珍饌美食，看到孫立人將軍故居、東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道等文化資產、景點照片，還透過多媒體互動設備，探索台中豐厚文化底蘊及觀光資源。

策劃這是「全台蕭氏宗親遊台中」的台灣蕭氏宗親總會副總會長蕭明仁說，他本身也是台中市的市政顧問，從事旅遊產業，認為台中是一座相當具有魅力的城市；加上台中捷運綠線貫通，連結全台交通大動脈台灣高鐵，才會邀請全台蕭氏宗親搭高鐵或火車到烏日，再轉乘捷運暢遊台中。

率隊環球蕭氏宗親總會主席、合正機械集團總裁蕭義明則說，全台大約有30萬名蕭氏宗親，擁有許多有規模的蕭氏宗親會，包括前副總統蕭萬長、前法務部長蕭天讚都很熱心參與宗親活動。台中市議員蕭隆澤說，蕭氏宗親凝聚力很強，除平時有懇親聯誼活動，他選舉宗親會組團來關心鼓勵倍感溫情。

蕭氏宗親一行人，還到台中歌劇院參觀，並到秋紅谷公園喝咖啡，感受台中7期城市面貌的嶄新與活力，大家讚嘆台中捷運開通，將市區景點都串連再一起，對外地旅客相當方便，下次各縣市一定還要再組團來台中旅遊。

(中時 )