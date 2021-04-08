家住台東的潘姓竊盜通緝犯，為躲避警方緝查，潛來苗栗頭份租屋打零工維生，日前，潘嫌搭火車回台東掃墓，6日再搭火車回到竹南火車站下車，因沒錢只好徒步走回頭份租處，在行經頭份市中正路一處民宅前，竊走屋前機車，警方獲報全力緝查，隔天中午在市區發現潘嫌及機車，經逮捕帶回詢後依法送辦。

頭份警分局頭份所於6日下午接獲民眾報案指稱，停放在頭份市中正路住家前的機車被竊，警方受理後隨展開追查，經調閱周邊監視器發現失竊機車還在轄內活動，警方研判可是是竊賊偷來代步使用，因而通報線上巡邏警網全面在轄內搜尋贓車，頭份所警員張冠偉、黃宇陞於隔天中午在頭份市中正、興隆路口發現贓車，隨上前攔查，當場制伏涉嫌竊車的潘姓男子，帶回查辦。

警方經查家住台東的潘某，另因涉竊盜罪案由台東地檢署通緝在案，潘某因遭通緝，為躲避警方查緝，所以離家到頭份租屋潛藏，並以打零工維生。

上周，潘某回台東掃墓，後於6日凌晨搭火車返回竹南火車站，因身上無錢，只好徒步走回頭份租屋處，途中行經頭份市中正路一處民宅前，見有部機車鑰匙未拔，潘某乘四下無人直接騎走機車代步。警方詢後將潘嫌依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

(中時 )