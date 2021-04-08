近幾年楠西梅嶺桐花季已打開知名度，不少遊客前往賞花拍照。（陳居峰提供／劉秀芬台南傳真）

梅嶺福來梅園除了可以賞桐花，還提供採梅、採仙桃、梅酒DIY體驗。（劉秀芬攝）

南台灣賞桐花祕境，台南楠西區梅嶺風景區大湖桶附近近百株油桐花已陸續綻放，台南市客家事務委員會首次辦理台南客家桐花祭，10日將於梅嶺福來梅園舉辦別出心裁的桐花樹下音樂會，邀請遊客來賞花、聽客家歌謠，還可以順便採青梅、仙桃。

梅嶺油桐樹集中大湖桶福來老梅園一帶，因南部因氣溫較高，花期普遍比中北部早1個月，自3月中旬起就已見花跡，正陸續綻放中，猶如下起4月雪，可說是全台最早綻放的桐花林，和鄰近梅園樹上結實纍纍的青梅相互輝映。

市府客家事務委員會表示，梅嶺能飄起4月雪，幕後的重要推手歸功於福來餐廳負責人陳居峰。陳居峰母親為楠西鹿陶洋江家客家人，自己對於梅嶺、對於客家皆有一份深厚的情感，時時刻刻思索著如何為這片土地做些什麼。

陳居峰十多年前開始嘗試在梅嶺栽種油桐樹，原本尋找高海拔的原生種，移植到福來老梅園周邊坡地種植，發現生長狀況還不錯，又從中北部的苗圃購入花朵較大的油桐樹，至今已陸續在山坡上種了近百株，有著近7成試種成功率。

陳居峰表示，梅嶺桐花開花狀況約6、7成，如果10日無法前往賞花，還有近兩周的花期，白天可以賞桐花、採青梅、仙桃，傍晚品嘗梅嶺特色餐薑黃雞、梅子雞後，晚上再上伍龍步道賞螢火蟲。

客家事務委員會主任委員古秀妃表示，梅嶺地區多為日據時期來自桃竹苗地區的島內二次客家移民，推估約7成為客家人，目前部分第三代還會講幾句客家話。桐花主要分布在台3線桃竹苗沿線，是客家人日治時期重要經濟作物，梅嶺除了有自然美景、豐富生態、美食賞螢之外，現在能就近賞桐更具意義。

(中時 )