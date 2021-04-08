女星瑤瑤（黃喬歆）原本是綜藝節目《我愛黑澀會》裡的固定班底之一，節目結束後她和姊姊Apple仍活躍於各大節目，瑤瑤擁有傲人身材和傻大姐性格，讓她圈粉無數；而瑤瑤一直以來都是以白皙肌膚亮相，近期在《小明星大跟班》首次「曬黑」，意外發現自己變黑竟激似另一個《黑澀會》美眉薔薔。

6日瑤瑤在IG曬出一組工作照，分享去綜藝節目《小明星大跟班》錄影的有趣經驗，照片中的瑤瑤和平時白皙的她完全不一樣，皮膚變成健康的小麥色，她興奮地說，「這是我出道這麼久第一次嘗試塗黑」；原來瑤瑤初次體驗變黑的自己，且謝謝節目讓她有機會看到不一樣的自己。

瑤瑤在節目中首次嘗試塗黑肌膚，和平常白皙的她大不同。(圖/ 摘自黃喬歆IG)

瑤瑤「變黑」後意外激似另一名黑澀會美眉薔薔。(圖/ 摘自林嘉凌薔薔IG)

另外瑤瑤覺得自己變黑還挺好看的，最有趣的是，健康膚色的她意外激似同樣《我愛黑澀會》出身的美眉薔薔（林嘉凌），她自己也認證「真的像」；粉絲看到罕見「曬黑」的瑤瑤，也在底下熱情留言，「好看喔，像名模」、「衝浪辣妹的感覺」、「真的好像」、「其實看久滿適合」、「哈哈超級像，但一樣都是美女」。

瑤瑤在《我愛黑澀會》時期傻大姊性格讓她獲得不少觀眾喜愛，而她更有吸睛的超傲人上圍，好身材經常讓男粉絲看了流口水；在節目收官後，瑤瑤上其他綜藝多改用本名黃喬歆，以便和其他以瑤瑤為名的藝人做區別。

(中時新聞網)