富采（3714）表示，為健全感測領域的布局，提供客戶更完整的感測解決方案，富采已入股鼎元光電科技（2426），並在鼎元董事改選中取得三席董事，成為鼎元董事會中的重要決策角色之一。

雖然富采集團中有晶電提供客戶全波段LED產品線，滿足客戶在工業控制及生物感測各式需求，但感測應用中，除了晶電提供的發光元件外，也要搭配受光元件才能達到完整的感測功能。鼎元自1987年成立後，受光元件即為其重點發展的一環，已有多年累積的技術與產品線，包括適用可見光、近紅外光( <1 μm)的Si感測元件及短波長紅外光（1~1.6 μm）的InP感測元件。讓富采感測布局更全面，就是富采入股鼎元，成為策略合作夥伴的重要因素。 雖然富采在鼎元取得多席董事並成為董事會中的重要決策角色，但這樣的策略合作主要著眼於提供富采客戶更完整的感測解決方案，以及強化集團布局。在鼎元未來經營中，富采將與現有經營團隊共同努力，創造雙方客戶與投資人的最佳利益。

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