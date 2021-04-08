不少公司在年後會舉辦春酒，感謝員工一整年的辛苦付出，不過今年考量到疫情，部分公司決定取消尾牙、春酒。一名網友分享，今年公司取消春酒，於是發了每人2張千元鈔票說是補償方案，讓不少網友羨慕直呼公司超佛心。
該名網友昨(7日)在臉書社團爆廢1公社上發文，表示公司今年沒有舉辦春酒，並向大家說了聲抱歉，不過補償方案是每人發2張千元鈔票，等於春酒取消換成發現金，這讓他好奇其他民眾是否能夠接受，「今年春酒沒辦法辦，只能一人發2000元，你能接受嗎？」
貼文發出後大批網友羨慕，不少人認為發現金可以自行運用，吃自己喜愛的美食，「給錢最實在啊！」、「那一餐都吃不到2000元吧，願意折現的老闆超有誠意」、「可以啊，拿去吃好料的大概也只會花掉一張！」、「別說春酒了，連吃都沒吃過，還2000元」、「當然好啊，之前的公司尾牙吃的不好，還不如樓主這種直接發2000元，實際又不浪費時間！」
此外，不少網友認為原PO公司算很大方，「不錯了有現金拿，我們公司是取消然後什麼都沒有」、「我們公司尾牙、春酒，年終摸彩都直接省略了」、「不錯了有現金可以拿，我們公司是直接取消，什麼都沒有」、「我們的春酒、尾牙和員工旅遊都取消了，現在一點補償方案都還沒有半點進度」，不過也有人分享公司大手筆的做法，「我們也是尾牙取消，不過每個人可以拿到6000元，再給一張千元的餐卷讓我們去吃飯」。
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(中時新聞網)
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