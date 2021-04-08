茂林-KY(4935)今天在證交所舉行業績說明會，該公司2020年在IT產品出貨強勁下，營收及獲利都創下歷史新高。展望今年，TV雖然面臨缺料，但預期第2季中下旬有機會緩解，逐步帶動TV導光板出貨回溫，看好今年TV導光板出貨量將優於去年；此外，茂林-KY去年重回美系客戶發光鍵盤供應鏈，今年仍是主力供應商，在TV及IT產品成長挹注下，法人估計，公司2021年營收有10％到15％的成長動能。

茂林-KY2020年在美系客戶發光鍵盤出貨大增加，全年營收112.06億元，年增112％，稅後淨利13.55億元，每股盈餘10.35元，獲利首次賺超過一個資本額。

公司指出，TV用導光板去年出貨量約1000萬片，銷售並不亮眼，主要去年疫情嚴重，東南亞、南美洲銷售受到影響。今年第1季又逢TV缺料，導致客戶新機種延遲，不過，今年仍看好TV成長，估計第2季中下旬TV的量就能夠回升，預計全年TV導光板目標出貨1200萬片。

目前銅鑼廠TV導光板10條生產線建置完畢，先前投入智能化開發，目前開出3條生產線，若下半年TV市況持續熱絡，隨時可啟動生產線因應。

IT部分，去年重回美系客戶發光鍵盤供應鏈，使得全年IT營收比重達7成，2021年目前需求已經底定，美系客戶發光鍵盤掌握度高，也開始著手規劃2022年來符合客戶的需求。另外，IT導光板也切入其他的應用領域，包括電競產品及車用情境照明。

茂林-KY今年資本支出規劃約4.5億元，主要用於上海、中壢等廠房整改，並擴增自動化設備、AOI檢測設備等用途。

(時報資訊)