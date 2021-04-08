產業高層透露，拜登政府與美國航空業及其他旅遊業團體，正在就提供疫苗護照的技術指南展開深入協商。

不過，拜登政府曾一再明確表示，不會要求任何美國企業或個人使用新冠肺炎的數位健康證明，也將為大眾發布相關指引。

航空業與旅遊業高層表示，現在的關鍵問題在於美國政府是否會制定相關標准或指引，向外國政府保證美國旅客數位護照裡的數據準確無疑。美國有成千上萬個提供新冠肺炎疫苖接種的單位，包括藥房、醫院和大規模疫苗接種場所。

航空公司高層私下表示，即使美國政府不強制要求新冠肺炎的數位健康記錄，但其他國家可能對此提出要求，或要求所有航空乘客必須完成疫苗接種。

白宮發言人薩琪（Jen Psaki）周二曾在記者會上表示，拜登政府將提出指南，盡快為美國人的問題提供重要的答案，尤其是有關隱私、安全或歧視方面的問題。

新加坡周一宣布將開始接受使用一種行動旅行通行證的旅客，該通行證將內含新冠狀病毒檢測與疫苖接種的數位證明。冰島上個月宣布，將對所有已接受新冠疫苖接種的旅客開放邊境，這些旅客入境時不必接受強制的病毒檢測與檢疫隔離。

(時報資訊)