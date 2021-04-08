韓國產業通商資源部(Ministry of Trade, Industry and Energy)於8日表示，由於全球景氣已陸續從新冠疫情中復甦，故韓國2021年出口將可出現年增18.1％榮景，再創歷史新高。

這份最新經濟預測報告指出，韓國2021年出口總金額估計為6053億美元。不過，2020年10月曾預估過，2021年出口應該只有10％成長空間。

若一切順利，今年將可超越2018年所創下的6,049億美元紀錄。但變數恐怕是，中美之間緊張局勢升級，可能更多貿易保護主義會被祭出，進而影響韓國出口表現。

由於全球對晶片與汽車需求暢旺，韓國出口已連三個月成長，三月韓國出口的年增率為16.6％。

至於2021年第一季，韓國出口大增12.7％，達到1467億美元，並寫下韓國有史以來，第一季出口成長最高紀錄。

回溯2020新冠疫情爆發那一年，韓國出口金額僅5128億美元，比2019年還要少5.4％。

(時報資訊)