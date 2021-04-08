古天樂飾演雄壯威武的三國武將呂布。（双喜電影提供）

古力娜紮飾演貂蟬。（双喜電影提供）

《真‧三國無雙》電玩首次改編成電影將搬上大銀幕，電影卡司驚人，楊祐寧、古天樂、王凱、韓庚、呂良偉、張建聲、林雪、古力娜紮、劉嘉玲等知名演員擔綱演出歷史上為人熟知的人物，電影首曝的預告展現了電影大手筆花費的精緻特效，殺敵萬千的招式、地動山搖的爭鬥，各式打鬥場面淋漓盡致，極具視覺效果。

楊祐寧在片中飾演「劉備」，他表示小時候就是《真‧三國無雙》的電玩迷，「常常都和朋友一起組隊破關」，而片中角色都有自己打鬥的專屬大絕招，楊祐寧表示，武術指導希望全力還原電玩裡所有角色的動作，在拍攝之前，演員就針對電玩角色做了訓練，他說，使「雙劍」的劉備，打鬥時雙手都要一起動作，「就算我運動神經再好，兩隻手要同時一起打鬥還是有難度啊！」

至於拍片時最難忘的事情？楊祐寧說：「應該是很多實景在紐西蘭實景拍攝，還沒去之前，很難想像怎麼把三國場景和紐西蘭場景做結合，但真的到那邊，發現壯闊的景觀非常適合拍一些戰爭場面和英雄對談場面，可以讓電影在電玩元素當中加入真實的感覺」，而片中有大量打戲，楊祐寧表示打戲受傷在所難免，「多多少少會有一點小傷 但是劇組把安全措施做到很好，都是一點小傷，也忘了是在哪邊了」。

古天樂在片中飾演「呂布」，頭上兩根「造型羽毛」頂天立地，讓古仔看起來架式十足，拿起兵器看起來雄壯威武，但呂布威風的背後其實靠工作人員幫忙，微博近日瘋傳一段幕後花絮短片，網友好奇古天樂如何做到「以武器繞頸一圈再使出大絕招」的電玩高難度動作，原來，拍攝時古天樂身後有藍幕，再加上有工作人員出手幫忙，手動完成複雜的武器繞頸一圈動作。這動作拍了好幾次，首次轉完後，古天樂覺得武器的手柄位置太短，要求重拍，過程中古天樂不時露出笑容，似乎也玩得不亦樂乎，和戲裡肅殺的呂布呈現極大反差。

有「北影校花」、「新疆維納斯」之稱的古力娜紮，出演與呂布有諸多對手戲的「貂蟬」。古力娜紮出身維吾爾族，有精緻的容貌及精湛的演技，演出美人貂蟬一角毫無違和。香港知名女演員劉嘉玲也在電影中演出「美艷堡主」一角，劉嘉玲自2013年的《狄仁傑之神都龍王》後就未於台灣大銀幕有新作品，暌違七年在《真‧三國無雙》讓粉絲大飽眼福。 電影4月29日在台上映。

(中時 )