逃逸移工「阿好」8日自車上步出，準備進入看守所。（讀者提供／羅亦晽花蓮傳真）

台鐵太魯閣號撞上工程車重大死傷事故，7日出現重大突破，禍首工程車駕駛兼工地主任李義祥在事發當天上午開著工程車，副駕載著一名男子一同前往事發工地。經追查，該名男子是李聘僱的非法逃逸移工「阿好」，專案小組昨將「阿好」帶回偵訊，花蓮地檢署複訊後，認為阿好有逃亡事實及勾串、滅證之虞，今（8日）稍早法院召開羈押庭，裁定將「阿好」羈押禁見。

檢警調查，李義祥案發後聲稱自己單獨駕駛肇事工程車前往工地，但從運安會曝光畫面顯示另有副駕駛同行，檢方查出，副駕駛為李義祥以低薪違法聘雇的越南籍逾期滯留非法移工，據透露，該名越南籍非法移工年約26歲，仲介將其取名「華心好」，綽號「阿好」，來台灣已有4至5年。

檢警透過其他越南移工協助策動阿好出面，昨下午4點許，被警方在花蓮市中山路近國聯一路附近找到帶回。

檢方表示，阿好為共同被告之一，昨日拘提到案，經檢察官訊問後，認為有逃亡之事實，有勾串、滅證之虞，已向法院聲請羈押禁見。稍早，花蓮地院召開羈押庭，裁定阿好羈押禁見。

(中時新聞網)