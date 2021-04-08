台中市實施「供5停2」分區限水，其中大甲劃入乙區，8日、9日停水2天，大甲媽明日起駕將湧入大批信眾，面臨廁所沖水、洗手問題；對此廟方表示，大甲雖位於「供5停2」乙區，但鎮瀾宮位處鐵路以西，僅「減壓供水」，暫無停水問題，仍籲信眾節約用水，共體時艱。

中彰地區限水乙區涵括區域，國道1號高速公路以西的潭子、大雅、西屯、南屯、烏日；沙鹿、梧棲、龍井、后里、外埔等5區；大甲區（鐵路以東）、清水區8里（海濱、中社、槺榔、武鹿、秀水、西社、南社、清水）；彰化市東郊13里、部分國聖、中庄里。

大甲媽祖明日深夜將起駕，展開9天8夜遶境盛事，預估有上萬名信徒湧入大甲，用餐洗手或如廁，將會使用大量自來水，蔣公路夜市攤商擔心無水可用，早已提前儲水。有外地信徒指出大甲位於「供5停2」乙區，8日、9日停水2天，9日又是大甲媽起駕日，憂心無水可用。

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，大甲雖位於「供5停2」乙區，但鎮瀾宮位於鐵路以西，僅「減壓供水」，暫無停水問題，呼籲民眾仍應節約用水，並做好防疫措施。

媽祖之光大型電視晚會由DJ丹尼斯、徐凱希聯手主持，演出陣容有吳宗憲、ELLA、玖壹壹、蕭煌奇等。（鎮瀾宮提供／王文吉台中傳真）

此外媽祖之光晚會今日晚間將在大甲體育場登場，由DJ丹尼斯、徐凱希聯手主持，演出陣容有吳宗憲、ELLA、玖壹壹、蕭煌奇、艾薇、鹿希派、MIUSA、小男孩樂團、JOANNE、青年高中舞蹈團，陪伴信眾一起分享媽祖起駕的喜悅。

(中時 )