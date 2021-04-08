太魯閣號2日發生出軌慘劇，造成50死、200逾人輕重傷，花蓮縣政府今日在當地殯儀館舉行頭七法會，交通部長林佳龍、國民黨主席江啓臣及縣長徐榛蔚等人親臨弔唁，家屬雙手合十、淚水直流，徐榛蔚持硃筆為亡者點主時，還忍不住淚灑現場，會場氛圍備極哀榮。

「0402台鐵408次太魯閣號火車事故罹難者頭七功德法會」今天下午3時到7時在花蓮殯儀館舉行，靈堂上高掛「同悲不捨，澤在人間」，場內擺設數十個圓桌，擺滿用來普渡的供品及金銀紙，現場聚集罹難者家屬，場面哀戚。

交通部長林佳龍、國民黨主席江啓臣及縣長徐榛蔚等人親臨頭七法會弔唁。（黃婉婷攝）

徐榛蔚則在葬儀社人員引導下，建立太魯閣事故罹難者靈位。（黃婉婷攝）

法會開始，法師們先行入場誦經，坐在會場前方的林佳龍與徐榛蔚面容凝重，數十名家屬則在後方雙手合十，雙眼哭得紅腫。林佳龍約在3時20分離開會場，前往事故地確認修復工程進度，徐榛蔚則在葬儀社人員引導下，建立太魯閣事故罹難者靈位。

原先忍住哀痛之情的徐榛蔚，原想努力維持平靜走完頭七流程，但在「點主」儀式時，拿著硃筆的手忍不住顫抖，含淚在神主上點畫、再以墨筆補黑，將死者靈魂引入神主牌，望他們一路好走。

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(中時 )