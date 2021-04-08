基隆市政府都市發展處使用管理科拆除組張姓組長、產業發展處工商管理科張姓約僱人員，涉嫌包庇違建免遭拆除，更讓市區違建按摩店免被稽查，基隆地檢近日偵結，依涉犯貪汙治罪條例罪嫌起訴，檢方認為，張組長在偵查期間毫無悔意，建請法院從重量刑。

檢警調查，中正區平一路某處有一違建需進行拆除，但林姓房屋所有權人擔心會有所損失，請託張姓組長不要作業，張組長未拒絕反而在2019年9月10日拆除組人員正要建行拆除時，命拆除組人員返回並表示，所有權人將自行拆除，但後續未再派員確認，或另訂時間安排拆除作業，讓林男能繼續保有違章建築，免於損失25萬元不法利益。

但市政府張貼「違章建築拆除時間通知單」只要時間一到，就應立即拆除，不得緩拆或免拆，張組長卻擅自利用公務員身分，讓違者免受罰，檢方持續追查更發現，中正區調和街某施工中違章建築表定於2019年4月底至5月初進行拆除作業，張組長又再次接受李姓房屋所有權人請託，讓李男免於損失90萬元不法利益。

不僅如此，張姓組長再度擅用職權，指派張姓約僱人員參與基隆市政府工商業公共安全聯合稽查小組，涉嫌將稽查秘密洩露給仁愛區一間按摩店業者，據了解，此按摩店違反建築法73條第2項「未經核准變更使用擅自使用建築物」，但王姓業者為避免被稽查，與張組長、張員進行請託。

張員於2019年3月30日、5月14日、7月7日，將聯合稽查小組排定當日聯合稽查基隆市仁愛區某間按摩店的秘密消息，洩露給王姓業者，讓店家以店休方式因應，躲避稽查，讓業者免遭罰，前後總計24萬元不法利益。

基隆地檢近日偵查終結，將2人依貪汙治罪條例起訴，檢方認為，張組長偵查期間毫無悔意，在證據確鑿情形下，仍歪曲實情，毫無愧心，未慮及身為公務員，本應克盡職責，造成極度不公平現象，建請法院從重量刑。

(中時 )