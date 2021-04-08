外傳中信慈善基金會董事長辜仲諒揪頂新集團加入台北大巨蛋經營團隊，遠雄集團也說不排除任何可能，北市議員陳政忠8日質疑，若經營主體改變，履約條件恐跟著變，市長柯文哲對此表態，要轉讓沒有意見，但要遵照BOT依法行政報市府同意，該拿的錢拿到就好。

今傳出辜仲諒有意找頂新集團，組成台日泰跨國團隊經營大巨蛋，陳政忠今在市長施政報告時指出，大巨蛋這麼龐大的股權轉讓，市府不能被動等待，他質疑，一旦跨國團隊經營大巨蛋成真，未來經營的主體跟原先履約的條件恐怕會不同。

副市長黃珊珊表示，目前遠雄沒有提出轉讓經營權，正在研議超額分潤，會在年底前將超額分潤權利金談妥，市府的對口只有遠雄巨蛋特許公司，換了什麼股東都一樣，屆時若轉讓股權，市府也會審查入股條件，相關訊息都有掌握，若沒成案也只是在募資而已，辜仲諒有募資對象，怎樣誇口市府都無法管制。

北市體育局長李再立說明，大巨蛋為BOT案，主動權在遠雄，不管股轉如何轉讓，遠雄都要保持20％股權。

柯文哲說，照合約走，若要轉讓要市府同意，他的態度就是依法行政，遠雄要轉讓股權給誰、辜仲諒要組什麼團隊，「我都沒有意見」，反正把超額分潤要訂好，後面商業機制等是遠雄問題，「我該拿的錢拿到就好」。

(中時 )