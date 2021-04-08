歐盟發現罕見血栓症狀可能和AZ新冠疫苗相關。

歐盟昨（7）日證實血栓為AZ新冠疫苗罕見副作用，並且宣布民眾接種AZ疫苗後若出現包括呼吸急促、胸痛、腿部腫脹、腹部持續疼痛等6大症狀，建議民眾立即就醫。

歐盟藥品管理局（EMA）昨日發布聲明證實，罕見血栓案例和AZ新冠疫苗有關，建議將不尋常的血栓伴隨低血小板的症狀列為AZ疫苗的非常罕見副作用。

聲明稿指出，罕見血栓症狀主要發生在大腦及腹部的靜脈，分別稱為腦靜脈竇血栓（cerebral venous sinus thrombosis，CVST）及內臟靜脈血栓（splanchnic vein thrombosis，SVT），血栓也會發生在動脈，通常會伴隨低血小板含量，有時甚至會出血。美國財經內幕（Business Insider）網站指出，腦靜脈竇血栓可能會導致中風、甚至死亡。

歐盟藥品管理局指出，專家一共深入檢視了3月22日以前登錄在歐盟藥品安全數據庫的62起腦靜脈竇血栓、24起內臟靜脈血栓案例，當中有18人死亡。至今，多數案例發生於60歲以下女性。

歐盟藥品管理局指出，施打AZ疫苗後若出現以下6種症狀，建議民眾立即就醫、及早接受治療。這些症狀包含呼吸急促、胸痛、腿部腫脹、腹部持續疼痛、持續頭痛或視力模糊等神經系統症狀、注射疫苗部位以外的皮膚出現小血斑等。

目前歐盟藥品管理局尚未確定血栓發生原因，不過指出罕見血栓症狀可能是由免疫反應引起，症狀類似於部份使用肝素治療的患者，肝素會誘發血小板減少症（thrombocytopenia）。

僅管證實血栓是AZ疫苗的罕見副作用，不過歐盟藥品管理局仍強調施打疫苗的利大於出現副作用的風險。

7日英國、西班牙、義大利、比利時等國相繼宣布對AZ疫苗施打對象設置年齡限制，菲律賓也在今（8）日宣布60歲以下民眾停打AZ疫苗。

(中時新聞網)