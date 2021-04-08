新北市一名40多歲女性上班族不抽菸，無不良嗜好，平時對人總是輕聲細語、脾氣溫和。但在去年底突然性情大變，從溫文儒雅變得反應冷漠，且常常面無表情猶如撲克臉。一開始家人以為是憂鬱症並帶她至恩主公醫院就醫，檢查後才赫然發現，竟是近年女性最常見的肺腺癌合併腦轉移，所幸經安排放射線治療並搭配標靶藥物，不只腦內腫瘤消失，肺部腫瘤指數也大幅下降，病人也回復甜美笑容。

恩主公醫院放射腫瘤科鍾道生主任表示，該名病人腦部有轉移性腫瘤，進一步檢查確認源自於肺部腫瘤，經切片證實肺癌細胞基因檢測有上皮細胞因子(EGFR)突變。因該名病人多發性腦轉移長在雙側額葉，考慮病人還年輕，因此安排以直線加速器進行弧形調控放射治療及腦部海馬迴的迴避技術，避開記憶區域照射，保護正常腦部，並配合標靶藥物治療，提高腫瘤治療效果，症狀也獲得大幅改善。

鍾道聲主任表示，以新一代影像導引弧形放射治療腦腫瘤，可降低海馬迴的放射劑量，減少對記憶及認知功能傷害。(圖左為術前，圖右為術後。圖/恩主公醫院提供)

鍾道生主任指出，額葉在腦部有如控制中心，主要掌控較基本的情緒，這部分出問題的話，會讓病人變得冷漠、情緒難以掌控，給人性情大變的感覺。可能原因包括退化、中風、創傷以及腦部腫瘤。

鍾主任進一步說明，過去對於多顆腦腫瘤的處置，全腦放射治療是標準療程，但是對記憶力、語言等神經功能影響較大，特別是腦部海馬迴負責認知及執行能力的管控，稍一不慎就會傷及重要神經。不過隨著醫材科技進步，藉由新一代影像導引弧形放射治療，可降低對海馬迴的放射劑量，就能減少對記憶及認知功能傷害，讓癌細胞的腦轉移獲得控制，同時讓病人有較佳的預後生活品質。

根據台灣癌症登記資料，自民國99年起，每年皆有超過1萬名國人新診斷為肺癌，而肺癌年輕化及不抽菸的肺癌病人變多，女性肺癌年齡中位數自100年到107年已下降3歲到65歲，107年更超過6千多位女性罹患肺癌，其中9成是肺腺癌。

鍾道生主任提醒，高風險族群包括過去家族有肺癌病史者，以及常處於高粉塵環境、抽菸、二手菸、廚房油煙、空污PM2.5等皆是危險因子。建議民眾除了維持良好生活習慣外，若屬高風險族群應定期檢查，像是選做肺部低劑量電腦斷層（LDCT），能偵測早期肺癌，有效降低肺癌死亡率。

(中時新聞網)