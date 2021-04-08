嘉義市醫護人員接種AZ疫苗。（嘉義市政府提供）

嘉義市獲得中央分配600劑AZ疫苗，給符合資格的高風險醫護人員施打，目前僅268人施打，9日中央將再配撥另1批疫苗，交由天主教聖馬爾定醫院負責施打，嘉義市政府衛生局表示，12日起將有嘉基、聖馬等2家疫苗專責接種醫院。

市衛生局疾病管制科長黃露葵表示，中央再配撥疫苗給聖馬爾定醫院，預計9日到貨，12日起聖馬爾定醫院也是周一至周五下午1時至3時30分，天天開診受理預約接種。

市衛生局表示，嘉義市原先獲分配600劑AZ疫苗，由嘉義基督教醫院負責接種，自3月23日至4月7日有268人施打，原本周一、二、五開診，為擴大服務，自4月5日周一至周五天天開診受理預約，周三上午9時至12時，其餘4天為下午2時至5時。

市衛生局表示，當初調查符合資格且有意願接種疫苗的高風險醫護人員有972人，疫苗有效期到6月15日，2劑須間隔8周，因而最晚6月15日要接種第2劑。

市衛生局表示，剛開始接種疫苗的頭4天有約130人施打，其中20多人出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、倦怠等副作用反應，少數人會發燒38度半，但大部分人在2天後即好轉，從全國施打情形來看，第1天有發燒者約28％，第2天持續發燒者減至12％。

(中時 )