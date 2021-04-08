台北市北投分局前警備隊已婚馬姓男警，自2019年起涉嫌騷擾同分局1名女警長達1年，不但在分局側門朝她臉部潑飲料，還強逼穿制服的女警當街下跪5分鐘，鬧得全分局人盡皆知。士林地檢署日前依《強制罪》嫌起訴馬姓男警，北投分局事發後也將2人調離原單位，但讓人不解的是被欺侮的女警，竟也遭分局懲處，以「違反警紀」為由記一支小過。

檢警調查，2019年5月18日，北投分局馬姓警員涉嫌在郵局前強行拉扯該名女警，在搶走女警包包後，又將人強拉到分局永明派出所內，把包包物品全倒在值班台後離去，檢方依強制罪將他起訴；同年9月，馬姓男警又在分局側門，涉嫌朝同一名女警潑飲料，同時強逼身穿制服的女警當街下跪5分鐘，過程全被監視器拍下。

檢方勘驗監視器，發現當日下午2點1分至31分，男警在分局側門崗潑飲料後，多次以強制力徒手拉扯女警往前走，期間逼迫頭戴安全帽，身穿警察制服的女警，當街下跪5分鐘，又不斷拉扯女警身上的防彈背心，但這部分卻只依《公然侮辱罪嫌》起訴，女警不服聲請再議，高檢署發回士檢續查。

女警向檢方表示，當時剛畢業分發到北投分局，知道馬姓男警已婚，且是分局內知名的檢舉達人，長官都怕男警檢舉倒台丟官，但男警卻發現她在手臂上刺青，以此要脅糾纏，還在半夜打多通電話、踹寢室門叫她出去，四處散播兩人有關係等不實謠言。

而北投分局今（8）日也發出新聞稿，強調該2員糾紛案「違反警紀」，除了馬姓員警之外，受害女警也被記過一次處分，並調離原單位。北投分局表示，馬姓員警涉嫌《強制罪》、《公然侮辱罪》及《恐嚇罪》，分局於2019年10月22日主動將案件函報士林地檢署，檢方於3月31日就馬姓員警2019年5月18日及9月9日涉犯強制罪嫌部分提起公訴，現由士林地方法院審理中。

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(中時新聞網)