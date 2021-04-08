台鐵太魯閣號事故，司機員因公殉職，考試院今天召開院會，院長黃榮村表示，初步討論認為該司機應可符合撫卹最高等級「冒險犯難」標準從優撫卹，考試院將等相關單位遞交申請後再進一步討論。

針對上周發生的台鐵太魯閣號事故造成多人罹難，駕駛袁淳修及助理駕駛江沛峰殉職，黃榮村今天主持考試院會時，率領全體與會同仁起立默哀1分鐘，並指示銓敘部針對司機員袁淳修與助理司機員江沛峰奮勇殉職一事，必須在用人機關提出申請後，以最快速度從優核定撫卹。

黃榮村在院會中表示，台鐵事故發生之後，運安會完整調查報告雖尚未發布，但在4月6日已正式對外說明，司機員袁淳修與助理司機員江沛峰在時速125公里下，面對小彎度視野、與肇事工程車的近距離，只剩6.9秒的時間可以做出反應，紀錄顯示他們在最後4秒奮力剎車與鳴笛，做了所有該做的事來降低傷害。他們奮不顧身的行動令人敬佩，也有運安會的證據與數據可供驗證。

他說，現在台灣社會、政府、與國家，都在沉痛的哀傷中，但如現場清理、緊急醫療、慰問、捐款、申辦理賠救助撫卹慰問金、責任鑑定、台鐵改革等項，該做的事情都已經啟動和進行。

黃榮村強調，考試院也是政府一分子，絕對不能輕忽以待，尤其銓敘部負責處理兩位司機員的撫卹核定，參考過往重大事件來看，本次的撫卹案件處理一定也會受到社會的檢視。

黃榮村表示，此次在運安會公開說明下，應該從優認定，他也指示銓敘部務必以同理心處理本案，配合用人機關送件時間，儘速、從優配合完成審議，並將運安會可供定調的結論提供給審查小組專家參考，一起快速做好這件事情，讓英勇殉職公務員的家屬能得到最好、最快的撫卹和照顧。

根據規定，公務人員因冒險犯難殉職者，加給50％撫卹金，其任職未滿15年者，以15年論；如屬冒險犯難或戰地殉職，任職15年以上未滿35年者，以35年論。因公死亡者，年撫卹金給與15年；冒險犯難或戰地殉職者，給與20年。

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(中時 )