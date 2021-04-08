高盛（Goldman Sachs）執行長大衛·所羅門（David Solomon）表示，他預計美國政府監管比特幣和其他數位資產的方式將發生重大變化。他在周二的CNBC的「Squawk Box」上說：「我認為未來幾年將有很大的發展。」

他說：「我不會猜測金融機構如何監管，但是隨著我們的步驟，我們將繼續尋找為客戶提供服務的方法。」

他的言論呼應了美國證券交易委員會前主席傑伊·克萊頓（Jay Clayton），他最近對CNBC表示，加密監管環境將「動搖」。

數位貨幣市場受此訊息影響，集體下跌，其中比特幣短線急挫超2400美元，跌幅達4.2%，暫報56105美元，盤中一度跌破56000美元關卡。

其他數位貨幣也隨之走低，以太坊跌6.12%，瑞波幣日內更是重挫達20.11%。

數位貨幣的集體大跌，也讓投資者遭遇大幅度的爆倉。據統計，昨天24小時，全網共有30.6萬人爆倉，爆倉資金達17.8億美元。

美國現行法規將加密貨幣視為高度波動的資產類別，但是對於是否可以將其視為證券沒有明確的規定。

(中時新聞網)