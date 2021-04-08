測試大廠京元電子(2449)受惠測試訂單需求暢旺，2021年3月合併營收「雙升」衝上26.66億元新高，帶動首季合併營收同步「雙升」至76.3億元、亦創歷史次高佳績。法人看好京元電今年營收將持續成長、且獲利動能優於營收，整體營運可望續創新高。

京元電公布3月自結合併營收26.66億元，較2月24.05億元成長10.86％、較去年同期24.9億元成長7.05％，刷新歷史新高。累計首季合併營收76.3億元，較去年第四季69.37億元成長達10％、較去年同期70.01億元成長8.99％，改寫歷史次高。

京元電受惠台系主要客戶挹注增加、美系及其他陸系客戶貢獻顯著成長，填補華為訂單缺口，使今年首季營運淡季不淡，營收動能持續暢旺。法人指出，主因5G及WiFi 6等規格升級需求強勁，相關產品搭配的電源管理及射頻IC規格同步升級，使測試需求持續暢旺。

展望後市，由於訂單需求暢旺，致使測試產能供給吃緊，後段測試廠除調漲每小時測試價格因應，並將過往給予優惠的測試介面成本轉嫁給客戶自行吸收。在稼動率持穩高檔、價格趨勢轉佳及成本有效移轉下，法人看好京元電第二季營收有望創高、獲利亦可望顯著提升。

京元電2020年合併營收289.59億元、年增13.39％，歸屬母公司稅後淨利36.36億元、年增達19.57％，雙創歷史新高，每股盈餘（EPS）2.97元、為近16年高點。董事會決議擬配息2元，金額亦創歷年新高，公司將於6月9日召開股東常會。

(時報資訊)