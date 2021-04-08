美股隔夜漲跌不一；在聯準會會議紀要顯示對經濟刺激的承諾下，激勵投資人信心，標普再創新高。港股低開，隨後一路高走。

周四香港恆生指數收漲333.27點或+1.16%，為29008.07點。國企股(H股)漲38.90點或+0.35%，為11109.48點。

科技指數小漲0.74%。網易漲1.2%；美團漲0.88%。

華虹半導體大漲5.4%，報51.0港元。新聞指出8吋競標得標價創十年新高，讓主打8吋晶圓的華虹股價近日一路攀升。另晶門半導體亦大漲13%。

騰訊跌1.51%，報620.0港元。騰訊公告，公司接獲大股東Prosus通知，4月8日已訂立配售協議，內容包括按總價1141億港元出售總計1.9189億股，占已發行總股數約2%。出售後，Prosus持股比例將降為28.86%。

比亞迪跌0.4%。比亞迪宣布三月電動車銷售破萬，來到1萬0323輛，月增105%。三月在包括混合動力和純電動車銷售，比亞迪銷售超過2.3萬輛。

(時報資訊)