OPPO今(8)日推出旗下Reno5系列產品最新手機OPPO Reno5 Z，為Reno5系列增添生力軍，除選用聯發科天璣800U八核心處理器，結合7奈米超小5G晶片，還搭載OPPO獨家30W VOOC閃充4.0，OPPO Reno5 Z將於明(9)日起開放預購、4月17日正式上市，售價10,990元。

OPPO Reno5 Z瞄準萬元中階5G智慧機市場，搭載6.43吋AMOLED螢幕，處理器為聯發科天璣800U八核心處理器，更支援雙5G SIM卡，此外，內建4310mAh大電池容量，更支援30W VOOC閃充4.0，充電五分鐘即可通話2.9小時。

聯發科天璣800U採用7奈米製程，可讓處理器充分發揮性能優勢並同時降低功耗，天璣800U的CPU採用八核架構設計，包括含2個主頻高達2.4GHz的ARM Cortex-A76大核，以及6個2.0GHz主頻的ARM Cortex-A55高能效核心，擁有強勁的多核性能，聯發科天璣800U的定位即在提升中高端智慧手機5G體驗，加速推動5G普及。

照相部分，OPPO Reno5 Z擁有4800萬畫素主鏡頭及1600萬畫素前鏡頭，主打的雙重錄影功能在OPPO Reno5 Z上同樣出色，可同時開啟前後鏡頭，OPPO Reno5 Z也搭載豐富的攝錄功能，全新升級的AI錄影增強，結合「超級動態夜景」及「LIVE HDR」，可清晰紀錄影像，除此之外，OPPO Reno5 Z運用了360度環繞天線3.0技術，無論從哪一個角度握持手機，電信訊號都能夠維持穩定暢通。

(時報資訊)