感測器及AP(處理器)等缺料問題衝擊大立光(3008)4月及5月營運表現，大立光執行長林恩平表示，由於重新投產要一季時間，4月比3月差，5月也不好，不過這些客戶產品已經規劃好，只是延後一季度。

大立光今天舉行線上法說會，電子產業鏈缺料負面衝擊持續顯現，大立光也掃到颱風尾，雖然大立光已預告「4月拉貨動能因為缺料比3月差」，但今天法說會中林恩平表示，5月看起來也不好，缺料元件重新投產要一季時間，幾乎等於宣告大立光第2季營運不樂觀。

林恩平表示，AP及感測器受到天災影響，導致某些使用高畫素感測器客戶停產，由於原地重新生產或另外投產都需要一季的時間，4月會比3月差，5月看起來也不好，至於差多少到時再看。

儘管第2季營運受AP及感測器缺料影響不樂觀，今年高規格鏡頭設計的數量沒有比較少，林恩平表示，高規格鏡頭包括高畫素、高解析力、薄型及片數增加，其中片數增加雖然可以讓設計值提高，但也是要看客戶要求規格，薄型手機又要維持原來鏡頭品質，從設計到製造都是挑戰，目前7P有愈來愈多機種導入，但7P不全是高階鏡頭，也有低階產品，8P都是高階規格，9P則已確認設計採用，至於能不能順利量產還不知道。

林恩平指出，高階機種客戶因產品已經規劃好，目前看起來是延後一季度出貨，為避免下半年生產過度集中，客戶有要求提前生產一些，如果賣得很好，有機會強力拉貨。

針對法人詢問，在感測器及AP缺料下，部分廠商將重心放在高價機種是否對大立光有利？林恩平表示，公司在意的是鏡頭是不是高規格，不是賣高價的手機鏡頭就是高階鏡頭，有些中低價手機用高規鏡頭賣得還不錯，還是要看客戶導入多少，賣多少。

今天法說會法人也關心大立光VCM業務進度，林恩平表示，公司投入VCM已久，因為我們VCM及鏡片兩個製程都會做，如果兩個綁在一起做，能夠做得更好，且鏡片加VCM一起交給模組廠，模組廠不用對焦，生產程序較短，對模組廠較有利，至於是否鏡片與VCM一起組要看客戶需求，我們會依客戶的預測對VCM進行擴產。

在車用及AR/VR等非手機新應用部分，林恩平表示，大立光是鏡頭零組件廠，各種新應用產品我們都有參與，客戶要什麼我們就做什麼，車用鏡頭我們也有在交，如果有合理利潤我們都會做。

大立光新廠如期建置中，新廠預計2023年落成，若VCM有擴產需求，林恩平表示，將以租新廠方式因應。

(時報資訊)