正義國小與副市長劉和然合影 （戴上容攝）

劉和然與長者互動（戴上容攝）

三重區重新市場大樓使用率不高，市府去年啟動活化計畫，將大樓改造為社福大樓，副市長劉和然8日下午出席「重新日間照顧中心、市民活動中心及銀髮俱樂部」聯合開幕儀式表示，預計今年將再增設4家身障小作所、4家社區日照中心、1家社區居住中心，並持續在各里設置銀髮俱樂部。

「重新日間照顧中心、市民活動中心及銀髮俱樂部」聯合開幕儀式8日下午舉行，副市長劉和然、民政局長柯慶忠、社會局長張錦麗、新北市議員李余典、李倩萍、三重平和里長黃進行等人到場關心。活動開始由在地正義國小樂團演奏、唐氏症基金會不倒翁舞團熱烈開場後，由體健老師帶領大家齊做毛巾操，氣氛熱絡。

據了解，重新市場大樓為四層樓建物，1977年至2017年期間市場一樓由攤商設攤；二、四樓外租使用；三樓閒置。2017年新北市府市場處報告指出，建物有老舊、耐震力不足問題，各樓層未達商業規模，擬將引進ROT模式，當時引發地方反彈，市府隨後調整方案，全力推動重新市場成為公益性質的社福大樓。

副市長劉和然表示，新北市近年持續推動區域性社福設施，透過資源結合，於同一區域提供多元服務，新北市政府近年陸續於1樓設置銀光咖啡館及市場，2樓為公共托育中心，另籌辦公共托老中心，3樓為新北電競基地，社會局運用公益彩券盈餘分配基金於4樓分別設置活動中心暨銀髮俱樂部、障礙者日間照顧中心。

社會局長張錦麗補充，新北市運用公有場地與公益回饋空間，提供身心障礙者及長者社區式服務，新北市預計今年將再增設4家小作所、4家社區式日照中心、1家社區居住，也會持續在各里設置銀髮俱樂部。

(中時 )