苦旱不雨，全國水情告急之際，南投縣政府大樓地下2樓，仍有天然湧泉，除了用於清潔環境及花木澆水，水量仍有餘裕，因此，將泉水引導至縣府南側中興路旁，並設置取水站，供民眾自行取用。

台灣面對半世紀以來最嚴重的水情危機，日月潭水位下降潭底浮現，8日蓄水量僅35.57％、霧社水庫17.12％，發電、灌溉和民生用水都受影響。

南投縣政府地下2樓，從2013年開始滲出天然湧泉，水質清澈乾淨，供應縣政大樓環境清潔及環境美化，尚有餘裕，因此設置1個2公噸水塔及3個出水口的取水站，開放民眾取用；由於地下湧泉水質及水位，會受到環境因素影響，因此提醒民眾，提供的水源僅建議用於居家清潔、沖洗、庭園澆灌使用，不要當成飲用水。

新聞及行政處長林琦瑜表示，為提高水資源使用效益，縣政大樓興建時，除了飲用水及洗手台使用自來水外，其他廁所沖洗、庭園噴灌、空調冷卻水塔用水等，都使用雨水回收及地下水源，包括縣府前方景觀水池，也是使用地下自然湧出的水源，經水循環過濾處理後再利用。

林琦瑜表示，為節省自來水及地下水的損耗，近年來，縣府全面換裝具有省水標章的水龍頭，提高節約用水成效，並要求同仁不定期巡檢各角落，供水異常時立即修復，避免水源浪費；縣府辦公大樓每天有1200位同仁，及600位洽公民眾用水，每月平均用水量維持在530度，水費約1萬元，顯示在大家共同努力下，節水成效顯著。

(中時 )