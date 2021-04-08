民眾向《中時新聞網》爆料，士林文林路加油站公廁近日有猥褻男出沒。(照片/游定剛 拍攝)

北市最大規模的士林夜市，周末吸引不少觀光客前來，一旁緊鄰銘傳大學學生頻繁進出。豈料，文林路上加油站公廁內，近日傳出有猥褻「遛鳥俠」出沒。站內貼出告示，引起民眾恐慌。對此，加油站站長證實、士林分局回應了。

文林路加油站男廁貼出告示。(照片/游定剛 拍攝)

近日有民眾向《中時新聞網》投訴，直指士林文林路加油站公廁內，有猥褻男出沒。記者(7日)深夜實際走訪，只見男廁小便斗牆上，貼出張醒目警告標語，內容寫道「公然猥褻罪，依法可處1年以下徒刑！請各位君子自重！！」而員工私下透露，近日確實有男子在廁所做出不雅、猥褻之行為，所以才貼出公告，其他不願多談。

男廁貼出公然猥褻罪警告標語，民眾聞之色變。(照片/游定剛 拍攝)

文林路加油站袁站長接受《中時新聞網》電訪表示，上月(28日)大夜班時段，一名來加油的女學生，向站上反應，表示在廁所見狀一名年約40歲的男子，見有女生如廁，就會透過洗手台鏡子反射，故意露出下體做出不雅、猥褻之行為。經調閱站內監視器後，站長透露，該名露鳥男子，駕駛銀灰色轎車、車牌為3**6-EC，三進三出行徑十分詭異，目前則無報案紀錄，會請轄區員警多派員來巡邏。

士林夜市文林路加油站公廁內，驚傳猥褻男現蹤。(照片/游定剛 拍攝)

北市警察局士林分局則回應，經調查轄區文林派出所及調閱110報案紀錄，皆無任何報案紀錄。警方也呼籲民眾，若於公共場所遇公然裸露之行為，請直接撥打110或向士林分局報案。

士林文林路加油站公廁驚傳深夜有遛鳥俠出沒。(照片/游定剛 拍攝)

(中時新聞網)