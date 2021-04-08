南投縣埔里鎮是女子壘球運動的搖籃，埔里國中女壘隊今年蟬聯全國中學女子壘球聯賽冠軍，國立暨南大學女壘隊勇奪全國大專女壘甲級聯賽冠軍；縣長林明溱8日頒獎表揚，祝賀選手榮獲佳績，並期勉再接再厲，為南投縣爭取更多榮耀。

林明溱在縣長室接見勝戰球員，並且逐一致贈獎狀及獎金，球員則贈送林明溱簽名球與紀念球衣；擔任南投縣體育會理事長的副議長潘一全、縣議員全文才、中華民國壘球協會祕書長張家興、南投縣體育會總幹事洪銘惠、教育處長陸正威、埔里國中校長脈樹．塔給鹿敦，也都到場祝賀。

林明溱表示，今年南投縣囊括全國中學及大專女子壘球冠軍，能夠有這樣的佳績，除了教練及選手認真訓練，各級學校支持外，更感謝教育部體育署、南投縣議會、南投縣體育會、壘球委員會，對壘球運動發展的關心與指導，以及民間團體及企業贊助，各界的支援和協助，讓縣府更有信心讓壘球運動扎根基層，重視壘球訓練，培育更多優秀的壘球運動人才，期盼2校入選國家隊的選手，在U16國際賽及亞運都能繼續維持優秀表現，為國爭光。

埔里國中女壘隊成軍29年，勇奪14次全國冠軍，今年全國中學女子壘球聯賽，決賽時以8比3擊敗北投國中奪冠，再次稱霸聯賽，拿下球隊成軍以來第14座HSL冠軍，傲視全國，締造隊史紀錄，成為南投之光；女壘隊9位選手及教練張寧思、黃慧雯也入選U16國家代表隊及國家隊教練，即將代表台灣出國比賽，為國爭光。

(中時 )