瑞基（4171）公告，3月合併營收9,266萬元，年成長77.97%。累計第一季營收2.33億，年成長80.29%。瑞基表示，新冠檢測新市場佈局持續，原有市場需求穩，營收穩健成長。歐洲方面，代理商持續推廣，並新增西班牙市場。

亞洲方面，印尼持續下單，代理商積極爭取當地標案；印度著手進行第二次當地測試；日本註冊申請進行中。中東持續穩定出貨，代理商積極拓展市場。中南美非方面，墨西哥與阿根廷持續出貨；新增索馬利蘭市場；史瓦帝尼王國合約積極洽談中。

台灣方面，目前使用瑞基新冠產品之合格實驗室已新增至34間。

因應瑞基中長期以人病與動物兩大市場雙軌佈局之規劃：人病方面以新冠檢測為中心，積極發展呼吸道，腸胃道等人病相關市場，增加人病試劑種類，擴增應用層面；動物方面，將積極推動動物健康管理方案，以疾病檢測為核心，擴大疾病監測防控系統之應用。

另外，瑞基董事會通過以現金增資及發行有擔保可轉換公司債以充實營運資金，新建三期廠房，及購買機器設備，以擴大產能，提升市場競爭力，強化財務結構及資金靈活調度之彈性。

(工商 )