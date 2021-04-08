台開（2841）8日公告法人董事代表人異動；鴻生投資董事代表人、前國家通訊傳播委員會（NCC）主任委員詹婷怡退任，由美麗島電子報董事長吳子嘉接任，新任期將從4月9日生效。

據了解，台開12日將召開董事會，提名吳子嘉為副董事長。

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(工商 )

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