美麗島電子報董事長吳子嘉將接任台開法人董事代表人 17:032021/04/08 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台開（2841）8日公告法人董事代表人異動；鴻生投資董事代表人、前國家通訊傳播委員會（NCC）主任委員詹婷怡退任，由美麗島電子報董事長吳子嘉接任，新任期將從4月9日生效。 據了解，台開12日將召開董事會，提名吳子嘉為副董事長。 吳濁流文藝營嘉年華 10日東興圳登場 涉裝修造假詐貸2億 東鋼第二代侯尊中凌晨80萬交保 (工商 ) #台開 #美麗島電子報 #吳子嘉 #法人董事代表人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《產業》永堯能源六年期24.95億元台幣授信案 5家銀行聯手 14:332021/04/08 財經 中華電信5G AIoT大聯盟匯聚31家夥伴 進駐高雄亞洲新灣區創新園區 18:112021/04/08 科技 4月進入金融大案開罰期 投信金控銀行都有事 12:392021/04/08 財經 《電腦設備》凌華劉鈞3感謝3行動 助台智慧醫療升級 11:432021/04/08 財經 中華電信攜手31大廠 啟用亞灣5G AIoT共創基地 14:052021/04/08 財經 首季營收挑戰千億 改寫單季紀錄 04:102021/04/08 財經要聞 亞灣5G產業群聚 中華電成功大樓進駐8成 17:382021/04/08 寶島 林佳龍提辭呈 藍轟蘇揆下台 04:102021/04/08 焦點要聞 普台高中學生將代表台灣角逐2021年6月世界辯論賽 17:432021/04/08 寶島 趙春山建議小英 以黨主席身分回應 04:102021/04/08 焦點新聞 411開踢 企甲足球聯賽有新風貌 04:102021/04/08 運動天地 財經熱門新聞 16檔漲價概念股 群起秀肌肉 - 財經要聞 - 工商時報 別期待美供貨 中芯搶搭晶片荒商機 業界人士警告有危機 - 財經 太魯閣號事故理賠總整理 4罹難者以信用卡購票：總計獲賠7千萬 - 財經 被割韭菜太心寒？ 美百萬散戶炒股榮景不再 專家揭關鍵 - 財經 聯電營收超威 敲出雙響砲 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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