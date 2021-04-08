8日人民幣在岸價收報6.5490 跌30基點 17:012021/04/08 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在岸人民幣（CNY）兌美元8日下午4：30官方收報6.5490，較上一交易日（7日）下跌30基點，較上日夜盤收盤跌55點。 新浪財經報導，8日人民幣中間價報6.5463，下調79基點，上一交易日中間價報6.5384。 人民幣中間價8日報6.5463 大股東減持2％股份 騰訊重挫 (工商 ) #基點 #收報 #人民幣在岸價 #在岸人民幣 #CNY 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 安居客提交香港IPO申請 騰訊持股14％ 12:212021/04/08 財經 中遠海控 Q1淨利估年增52倍 04:102021/04/08 全球財經 加密通貨交易所掛牌利多 Coinbase首季營收暴增近9倍 04:102021/04/08 全球財經 《商情》經濟前景好轉 日本橡膠止跌回升 10:012021/04/08 財經 3月、Q1營收創新高，首季EPS逾6元 亞德客財報雙喜 目標價升 04:102021/04/08 財經要聞 疫情下香港千萬富翁人數仍創新高 股票、人民幣造就財富增值 15:412021/04/08 財經 IPO首日 聯代科技漲十倍 創美股22年紀錄 04:102021/04/08 全球財經 《商情》疫情擴大 亞洲橡膠期貨急跌 12:002021/04/08 財經 建行：人民幣第二季存在貶值可能 15:402021/04/08 財經 股神搭檔孟格 重金抄底阿里 04:102021/04/08 全球財經 陸股三大指數衝高回跌 創指漲0.7％ 醫美概念異軍突起 15:462021/04/08 財經 財經熱門新聞 16檔漲價概念股 群起秀肌肉 - 財經要聞 - 工商時報 太魯閣號事故理賠總整理 4罹難者以信用卡購票：總計獲賠7千萬 - 財經 台積電下周有大事 一掛供應鏈壓不住了 - 財經 聯電營收超威 敲出雙響砲 - 財經要聞 - 工商時報 晶片新一輪漲價潮 中芯開槍 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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