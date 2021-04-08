在岸人民幣（CNY）兌美元8日下午4：30官方收報6.5490，較上一交易日（7日）下跌30基點，較上日夜盤收盤跌55點。

新浪財經報導，8日人民幣中間價報6.5463，下調79基點，上一交易日中間價報6.5384。

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