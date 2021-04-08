儘管拉丁美洲和巴西股市近一個月出現反彈，拉丁美洲是今年來少數報酬率仍為負值的新興市場，法人表示，巴西和墨西哥等國家自去年第四季開始經濟逐漸回升，加上整體本益比低於新興市場股，或有補漲行情，不過，由於巴西疫情仍在惡化，變數也不少，目前仍以中性視之。

保德信拉丁美洲基金經理人曾訓億說，在拉丁美洲指數中權重超過50％的巴西市場，整體勞動市場已在去年第四季開始明顯改善，通膨也無立即帶來貨幣緊縮風險，至於權重第二高的墨西哥，該國財長近期上調2021年GDP估值，自4.6％至5.3％，由於確診案例下滑將有助於推升該國經濟復甦力道，另製造業動能與商業活動已逐步回到疫情前水準。

曾訓億表示，拉美股市目前整體評價約14.2倍，對照整體新興市場的17倍、成熟型市場的22倍左右，折價鮮明，顯見未來股價有補漲空間可以期待。不過，仍要留意疫情發展。

群益印巴雙星基金經理人陳建彰表示，從企業獲利來看，在原物料價格上攀之下，鐵礦砂、銅價、石油持續上漲，市場預估巴西企業EPS將在今、明兩年明顯增長。在疫情方面，現階段巴西疫情仍相對嚴峻，倘若疫苗接種率能有所提升，方能控制疫情蔓延，才有助於經濟活動回歸常軌，因此在投資上仍需持續關注疫情變數帶來的影響。

野村巴西基金經理人紀晶心表示，隨著疫苗於巴西國內陸續展開接種，對巴西基本面將持續復甦的看法不變。就全年角度來看，巴西基本面逐步復甦，同時全球原物料需求仍強，巴西身為能源與原物料大國，為受惠此趨勢之市場；而就長線來看，巴西政府近年持續推動包括退休金、稅務等改革，將有助未來財政穩定並嘉惠國家發展，股市長期發展仍相當可期，投資人可逢回布局。

柏瑞拉丁美洲基金經理人方定宇則表示，巴西失業率維持高位，零售銷售及服務業PMI依然疲弱，近期多州宣布收緊限制措施，疫苗接種進度也相當緩慢。此外，巴西將於2022年舉行總統大選，也將引發政治風險升溫、政府干預股市加劇的擔憂，將使巴西股匯市的波動放大，因此對於第2季巴西股市展望抱持中性看法。

就長期來看。元大巴西指數基金研究團隊指出，不過危機正是轉機，雖然市場對巴西疫情及因應刺激經濟不斷增加的財政債務的擔憂未解，但在目前全球資金極度寬鬆情況下，成長基期相對低反而具落後補漲的投資契機，近期市場資金流入巴西股市力道明顯，顯然對新興市場投資興趣再度提高。未來觀察重點是巴西政府的防疫情況、全球景氣復甦以及原物料需求，巴西股市仍具中長線投資吸引力。

(工商 )